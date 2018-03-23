Синоптики: В выходные будет комфортная погода 1 23.03.2018, 14:57

Завтра ожидается до +8°С.

В выходные ожидается вполне комфортная, преимущественно без осадков, погода. По ночам будет подмораживать, а в дневные часы воздух начнет прогреваться. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

24 марта будет преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −5… −11°С, максимальная температура днем составит −1…+4°С; в западных районах республики будет теплее — ночные температуры 0…−4°С, днем воздух прогреется до +8°С.

В воскресенье, 25 марта, без осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…8°С, в отдельных районах по юго-востоку республики воздух охладится до −9…12°С; максимальная температура днем +2…9°С, по западу страны воздух прогреется до +11°С.

В понедельник ночью будет без осадков, а утром и днем под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, местами по северо-западной половине нашей страны пройдут кратковременные осадки, в основном в виде дождя.

Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах −5…+2°С, максимальная температура днем составит от +4°С по востоку до +12°С по западу страны.