Юнкер: Соглашение Польши и стран Балтии выражает солидарность между странами ЕС 23.03.2018, 15:11

Жан-Клод Юнкер

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Глава ЕК доволен соглашением о синхронизации энергетических сетей стран Балтии с системами Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер положительно оценил соглашение в сфере энергетики, заключенное между Польшей и странами Балтии, передает «Радио Польша». Соглашение касается синхронизации энергетических сетей до 2025 года. Речь идет о том, что с помощью Польши страны Балтии отсоединятся от российских систем и присоединятся к европейским.

Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение выражает солидарность между странами Евросоюза: «Это европейский проект, который укрепляет единство и энергетическую безопасность Евросоюза. Это один из символических проектов энергетического союза, который свидетельствует о солидарности государств в сфере энергетической безопасности».

Напомним, что соглашение между Польшей и странами Балтии вступит в силу в июне.