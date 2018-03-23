600 проходок на концерт Вольского в Минске разошлись за 55 минут 23.03.2018, 17:05

Завтра музыкант выступит в клубе «Брюгге» в честь 100-летия БНР.

24 марта в минском клубе "Брюгге" состоится бесплатный концерт Лявона Вольского с группой Volski в честь столетия Белорусской Народной Республики, передает «Еврорадио».

"Мы не могли не отметить эту дату в Минске", — написал музыкант в Facebook.

На праздничный концерт, который начнется в 16 часов, попадут первые 600 человек, которые зарегистрируются онлайн на сайте и получат подтверждение на мейл. По информации журналистов, проходки уже забронировали 600 человек.

Сразу после концерта группа уезжает в Белосток, где выступит 25 марта на праздновании столетия БНР, которое устраивают белорусы Подляшья.

Кроме того 25 марта Лявон Вольский примет участие в концерте возле Оперного театра в Минске через телемост. 22 марта Лявон Вольский выпустил новую песню "Героі не паміраюць", посвященную столетию БНР.