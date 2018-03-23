В Мексике запустили криптовалюту, поддерживаемую перцем 1 23.03.2018, 18:25

Стартап Amar Hidroponia продает «перечную» криптовалюту.

В попытке привлечь средства от небольших инвесторов, мексиканский стартап Amar Hidroponia продает цифровую валюту, поддерживаемую перцем хабанеро. Согласно Bloomberg, каждая монета, получившая название Agrocoin, подкреплена квадратным метром хабанеро, пишет сайт psm7.com.

Президент Amar Hidroponia Родриго Домензайн назвал Agrocoin новым инвестиционным продуктом, поддерживаемым сельскохозяйственными товарами.

Одна монета стоит 500 песо ($27). Компания заявила, что каждый год она может выплачивать дивиденды в размере 30% от стоимости монет. Конечно, этот процент будет зависеть от оборота продаж и спроса на перец.

На данный момент компания продала только 50 тыс монет (при общем количестве 1 млн). Инвесторы могут покупать монеты на веб-сайте компании.

Помимо сельскохозяйственной продукции, криптовалюты могут подкрепляться любыми видами активов – например, нефтью. Стоит только вспомнить, как президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал поддержать национальную криптовалюту страны — Petro — запасами природных ресурсов.