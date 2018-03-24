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Все первые классы в Украине бесплатно получат наборы LEGO

  • 24.03.2018, 11:29

Учителя будут стимулировать детей к обучению более интересным для этой возрастной группы образом.

Компания The LEGO Foundation (Дания) намерена бесплатно предоставить наборы конструкторов всем первым классам в 2018-2019 учебном году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

"Все первые классы в Украине, которые будут учиться с 1 сентября 2018 года, бесплатно получат наборы LEGO, которые помогут внедрять игровые и деятельные методы обучения в образовательный процесс", - сказано в сообщении.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между Минобразования и The LEGO Foundation.

Вице-президент The LEGO Foundation, председатель программы "Сообщество обучения путем игры" Каспер Оттоссон Канструп отметил, что первый грузовик с бесплатными наборами LEGO для 100 школ выехал из Дании в Украину 20 марта 2018 года.

Планируется, что наборы для 100 школ попадут в Украину до 31 марта 2018 года.

Первые классы получат наборы "Шесть кирпичиков" для каждого ученика и по набору LEGO Play Box на каждый такой класс.

Канструп сообщил, что это один из самых масштабных проектов The LEGO Foundation, и что благодаря такому сотрудничеству можно будет поддержать изменения, которые происходят в начальной школе в рамках реформы образования.

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что помощь The LEGO Foundation очень ценна для Украины, поскольку учителя будут иметь больше возможностей применять поисковые методы обучения и стимулировать детей к обучению более интересным для этой возрастной группы образом.

Также отмечается, что компания The LEGO Foundation поможет педагогам овладеть методиками для эффективного использования конструкторов в обучении.


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