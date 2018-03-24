В Польше отмечают День поляков, спасавших евреев во время войны 24.03.2018, 16:02

Из 26 тысяч Праведников среди народов мира 6 тысяч являются поляками.

24 марта в Польше впервые отмечают День поляков, спасавших евреев во время германской оккупации. В этот день в 1944 году была расстрелена семья Ульма вместе с евреями, которых она прятала, сообщает «Радио Польша».

Директор Института национальной памяти Ярослав Шарек отмечает, что таких семей в Польше во время Второй мировой войны было много: «Таких семей было немало во времена германской оккупации. Немало поляков спасали евреев, когда это ставило под угрозу их жизни, а также жизни их близких – супругов, детей. Это были героические поступки. О них следует говорить, потому что мы очень мало знаем о таких ситуациях. Слишком долго мы были равнодушны к этой странице истории, это должно измениться».

Ярослав Шарек подчеркивает, что польское правительство в изгнании также оказывало помощь евреям, например, посредством создания организации «Жегота».

В свою очередь, президентский министр Кшиштоф Колярский заявил в ходе торжественной церемонии: «В этот день мы вспоминаем таких людей как Зофья Коссак-Щуцкая, Ванда Крахельская, Витольд Пилецкий, Ян Карский, Владислав Бартошевский, Ирена Сендлер и тысячи других людей, которые несли помощь евреям».

Отметим, что из 26 тысяч Праведников среди народов мира 6 тысяч являются поляками.