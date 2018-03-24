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Создатель Twitter: Через 10 лет биткойн станет единственной валютой

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  • 24.03.2018, 16:33
Джек Дорси

В конечном итоге мир придет к единой валюте.

Основатель Twitter, компании и одноименной криптовалюты Square Джек Дорси заявил, что в течение десяти лет биткойн превратится в самую влиятельную валюту мира, которой будут пользоваться миллиарды людей по всему миру, пишет сайт «Хайтек».

«В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет биткойн», — отметил он. Несмотря на то, что сейчас биткойн по-прежнему испытывает определенные проблемы, которые, по словам Дорси, мешают ему стать «эффективной валютой», дальнейшие разработки и улучшения протокола, считает он, неизбежно приведут к изменениям. «Пока он медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это уйдет. Есть новые офчейн-технологии, которые делают блокчейн более доступным», — добавил Дорси.

Дорси также отдельно высказался о, как ему кажется, самой важной проблеме криптовалюты — скорости. Бизнесмен, недавно инвестировавший в компанию под названием Lightning Network, которая направлена на решение проблем с долгой обработкой биткойна и платой за обработку с переменной скоростью, признал, что у биткойна «сейчас нет возможностей стать эффективной валютой». Но он добавил, что «есть новые технологии, которые сделают ее более доступной».

Бизнесмен не впервые высказывается о будущем биткойна — также он заявлял, что криптовалюта способна привлечь больше людей в «мир финансов», а при запуске платформы Square отметил, что этот продукт не «про продажи и покупки», а приложение, которое, с помощью новаторских подходов биткойна, способно изменить финансовую систему.


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