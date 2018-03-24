Минобразования рассказало, как будут формироваться списки учеников гимназий 24.03.2018, 18:54

Cписки будут формировать власти на местах.

Заместитель министра образования Раиса Сидоренко во время прямой линии рассказала tut.by, когда определят, к какой гимназии по прописке будут относиться ученики.

По словам заместителя министра, в апреле пройдут заседания администраций районов, на которых решат, в какие гимназии, согласно прописке, будут ходить ученики.

Узнать, к какой гимназии относится адрес проживания ребенка, можно будет на сайтах исполкомов и учреждений образования.

— Информация будет открытой. Как только будут приняты решения, она появится на сайтах, — сообщила Раиса Сидоренко.

В скольких гимназиях будут открыты начальные школы, там, где их сейчас нет? Заместитель министра пояснила, что это решение также будут принимать местные органы власти.

— Сегодня министерство такой информацией не обладает. В проекте новой редакции Кодекса об образовании зафиксировано, что в гимназиях будут обучаться с 1 по 11 класс. Но в каких именно — в министерстве этой информации еще нет.

Напомним, в этом году отменили вступительные экзамены в гимназии. По новым правилам, учиться там будут дети, которые относятся к гимназии по прописке.