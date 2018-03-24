Сенатор США: Кремль пренебрегает международными законами и стандартами 24.03.2018, 19:41

Григорий Родченков встретился с американскими сенаторами.

Информатор ВАДА Григорий Родченков побывал на встрече с сенаторами США Бэном Кардином и Кори Гарднером. На встрече обсуждались вопросы "угроз для США со стороны России, коррупции в международном спорте и меры, которые США может предпринять для решения этих проблем". Об этом сообщает «Прессбол».

"История Родченкова в очередной раз показывает нам, что Кремль пренебрегает международными законами и стандартами. Родченкову приходиться до сих пор бояться за свою жизнь. Даже на встрече с нами он был в лыжной маске, чтобы скрыть свою внешность. Учитывая отравление Сергея Скрипаля в Англии, этот шаг со стороны Григория вполне оправдан. Я очень впечатлен храбростью этого человека", — сказал Гарднер.