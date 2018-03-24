закрыть
24 марта 2018, суббота, 19:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сенатор США: Кремль пренебрегает международными законами и стандартами

  • 24.03.2018, 19:41

Григорий Родченков встретился с американскими сенаторами.

Информатор ВАДА Григорий Родченков побывал на встрече с сенаторами США Бэном Кардином и Кори Гарднером. На встрече обсуждались вопросы "угроз для США со стороны России, коррупции в международном спорте и меры, которые США может предпринять для решения этих проблем". Об этом сообщает «Прессбол».

"История Родченкова в очередной раз показывает нам, что Кремль пренебрегает международными законами и стандартами. Родченкову приходиться до сих пор бояться за свою жизнь. Даже на встрече с нами он был в лыжной маске, чтобы скрыть свою внешность. Учитывая отравление Сергея Скрипаля в Англии, этот шаг со стороны Григория вполне оправдан. Я очень впечатлен храбростью этого человека", — сказал Гарднер.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман