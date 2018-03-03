Борис Акунин: Не хочу участвовать в позорище 5 3.03.2018, 10:05

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Борис Акунин

Писатель призвал к бойкоту «выборов» президента РФ.

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) призвал бойкотировать грядущие «выборы» президента РФ. Об этом 2 марта он написал в Facebook, сообщив, что ему под дверь положили агитационную листовку с цитатой из его книги.

«Мы должны быть уверены, что всякий участвующий в выборах понимает принципы общежития и имеет хотя бы базовое представление о законах, истории и географии своей страны», – приводятся слова рассказчика из романа «Счастливая Россия».

Наряду с фразой из книги Акунина в листовке использованы цитаты президента США Авраама Линкольна, режиссера Никиты Михалкова, президента ЮАР Нельсона Манделы и философа Аристотеля.

Избирателя убеждают, что «не голосовать значит не претендовать на лучшую жизнь».

«Неважно, за кого вы отдадите свой голос. Если вы пришли на участок, вы уже проголосовали – за легитимность таких вот «выборов» и такого формата власти», – прокомментировал агитку Акунин.

Он выразил надежду, что «кандидаты-демократы, согласившиеся участвовать в этом позорище, использовав положенный срок агитации, накануне дня «голосования» все же выйдут из этих тараканьих бегов».

Президентские выборы в РФ состоятся 18 марта 2018 года. Согласно данным декабрьского опроса, проведенного «Левада-центром», о своем намерении прийти на избирательные участки заявили около 58% россиян. В исследовательской организации считают, что явка на выборах может стать рекордно низкой.