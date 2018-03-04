Названы напитки, которые полезнее, чем вода 7 4.03.2018, 20:51

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Казалось бы, что может быть полезнее воды?

Замените стакан воды этими напитками, чтобы получить максимум пользы, пишет healthystyle.info.

Вода — незаменимая часть ежедневного рациона человека, которая поддерживает в норме все процессы жизнедеятельности. Однако иногда ее полезно заменять другими напитками, не менее полезными для здоровья. И лучше всего, если вы приготовите их самостоятельно, а не приобретете готовые напитки в магазине.

Сок свеклы

Его очень легко приготовить в домашних условиях, воспользовавшись самой обычной соковыжималкой. Кстати, несмотря на свой яркий цвет, свекла не окрасит пластиковые детали бытового прибора, конечно, если сразу ополоснуть его водой. В этом напитке множество витаминов группы В, А, С, он содержит калий, магний, аминокислоты и антиоксиданты. А еще помогает кишечнику очиститься от шлаков.

Вода с алоэ вера

Алоэ вера называют растением 21 века. Каждый год ученые открывают все новые свойства этого удивительного растения. Сегодня доподлинно известно, что оно отлично заживляет, останавливает кровотечения, регулирует уровень холестерина крови, благотворно влияет на микрофлору. Его сок защищает организм человека от преждевременного старения благодаря огромному количеству антиоксидантов. Это настоящая живая вода, полезная буквально каждому человеку на планете.

Фрукты и ягоды

Иногда полезно заменить стакан воды сочными фруктами, овощами и ягодами: арбузом, огурцом, клюквой, клубникой, болгарским перцем, виноградом. Выбирайте те, которые вам по вкусу и доступны в определенный сезон. Если вы все же хотите приготовить из них соки, то разбавьте свежевыжатый фреш водой в соотношении 1:2. Так вы защитите желудок от слишком интенсивного воздействия фруктовых кислот.