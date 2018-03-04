Гомельчанин за шесть лет собрал внушительную коллекцию белорусской одежды 4.03.2018, 21:54

2 марта 2018 года. Александр Никитин (справа) и Петр Цалко, заведующий филиала Ветковского музея в Гомеле, на открытии выставки «Табе, маці, верацён кругаль, а мне, маці, палацён кубел»

Коллекцию аутентичных вещей выставили в Гомеле.

«Утром на поезд, потом от вокзала 5-10 километров автостопом или пешком». Так собиралась коллекция аутентичных вещей, которую Александр Никитин представляет в гомельском филиале Ветковского музея.

Гомельчанину Александру Никитину — двадцать. Он родился и живет в городе, учится в университете и имеет необычное хобби. В пятнадцать лет Саша начал интересоваться историей и этнографией, и собирать предметы быта белорусов, которые жили в деревнях на Гомельщине в прошлом веке, пишет «Белсат».

«В 2012 году, если не ошибаюсь, я впервые попал в археологическую экспедицию, — делится воспоминаниями Александр. — Потом вместе с «Талакой» (Гомельская молодежная краеведческая организация — прим. авт.) несколько раз съездил по Гомельской области.

Через год понял, что могу ездить и сам. Первые выезды были более детскими, примитивными. Но с опытом все изменилось. Утром на поезд, потом от вокзала 5-10 километров автостопом или пешком. В процессе общения со старожилами я стал правильно задавать вопросы и обрабатывать полученную информацию».

Выставка «Табе, маці, верацён кругаль, а мне, маці, палацён кубел» в филиале Ветковского музея в Гомеле

Фото: belsat.eu

Коллекция стала формироваться незаметно, но со временем Александру стало интересно найти ту или иную вещь, чтобы понимать, как мог выглядеть костюм целостно.

Костюмы на выставке

Фото: belsat.eu

«В течение этих 6 лет изучения я понял, что ряд деревень, таких как Василевичи, Новинки, Золотуха, Луки и Защебье имеют ряд интересных различий, которые не подходят под классический калинковичский строй, — поясняет Александр Никитин. — По мере того, как я стал отъезжать дальше, в Макановичи, Лубны, Нахов, Замостье, я заметил, что костюм по покрою сорочек и поясной одежды значительно меняется. Это и натолкнуло на мысль, что я нашел что-то самостоятельное, как бы пафосно это не звучало».

Сейчас у Александра более 100 предметов мягкой этнографии: рубашки, поясная одежда, головные уборы и другие предметы с четкой привязкой к месту, с именем мастера и человека, который их передал юноше. Кроме этого, есть еще около 50 неописанных предметов.

«Каждая вещь, которая приходит, имеет за собой долгую историю, — говорит Александр. — На выставке можно увидеть старые лиштвы из деревни Новинки Калинковичского района. Я эти лиштвы приметил еще в 2015 году. Они висели на стареньком сером заброшенном доме. Я не имел возможности и, можно сказать, полномочий забрать их. Однако в 2018-м я заручился помощью местного жителя и вместе с Ветковским музеем мы отправились в мини-экспедицию, из которой привезли эти лиштвы, старинный головной убор «намитку», разобранный ткацкий станок и интересную тетрадь с «заговорами» хозяйки дома».

В лиштвах на выставке — фотографии из семейных архивов жителей деревень Новинки, Василевичи, Золотуха, а также фотографии предков Александра Никитина (которые тоже родом из Василевичей)

Фото: belsat.eu

Еще один интересный экспонат — свадебная фотография 1946 года, на обратной стороне которой есть надпись «У дзень нашага шчаслівага дня».

«Для меня это фото овеяно невероятной теплотой и важностью того, что происходило. Очень интересно, что невеста с этой фотографии, Белая Екатерина Савельевна, 1923 года рождения, еще жива. Мне удалось с ней познакомиться еще когда я только начинал ездить. Мы много беседовали, и я очень ценю дружбу с ней», — рассказывает Александр.

Свадебная фотография

Фото: belsat.eu

«Однажды я увидел у нее обручальное кольцо и спросил: «Баб Кать, а вот кольца обручальные зачем храните?». «А как же мой хозяин [муж] меня на том Свете найдет?! Я же ему надела, и себе на тот свет надену. Там и увидимся», — отвечает. Лично для меня это просто идеальный пример семейной жизни и семейного счастья».

Выставка «Табе, маці, верацён кругаль, а мне, маці, палацён кубел» в филиале Ветковского музея в Гомеле

Фото: belsat.eu

На выставке автор попытался оживить это фото, и вывел в реальность венчальные свечи, бутоньерки и свадебный венок.