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Белорусские пограничники со стрельбой задержали контрабандистов мяса

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  • 7.03.2018, 19:31
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Двое мужчин нелегально провезли через границу 1,6 тонны мяса.

Двух мужчин, которые нелегально провезли через границу 1,6 тонны мяса, задержали пограничники в Малоритском районе, передает БелТА со ссылкой на Брестскую Краснознаменную пограничную группу имени Дзержинского.

Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 марта. Пограничники остановили два автомобиля, которыми управляли 29- и 24-летний жители Малориты. Однако водитель одной из машин не остановился по требованию и попытался скрыться. Он остановился только после предупредительного выстрела из автомата. Пограничный наряд задержал нарушителя.

Оказалось, что оба мужчины нелегально везли из Украины 36 телячьих туш. Они ехали в обход пункта пропуска. Мясо, ввезенное без ветеринарного и санитарного контроля, предполагалось продать в Беларуси.

У нарушителей конфисковано более 1,6 т мяса стоимостью более 4 тысяч рублей, а также автомобили. На них составили административные протоколы за нарушение пограничного режима.


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