В центре Минска появился памятный знак в честь основателей БНР

В центре Минска появился памятный знак в честь основателей БНР2
- 7.03.2018, 19:48
- 1,354
Памятный знак в честь братьев Луцкевичей находится в парке Янки Купалы.
Сегодня в Минске начали устанавливать памятный знак в честь видных белорусских культурных и государственных деятелей братьев Луцкевичей. Он будет находиться в парке Янки Купалы, передает tut.by.
Первое обращение об установке памятного знака в честь Антона и Ивана Луцкевичей в Мингорисполком поступило еще в 2007 году. В этом году в мэрию также обращались с просьбой увековечить память этих белорусских деятелей. Сегодня местная власть начала установку мемориала. Его изготовил Минский городской скульптурный комбинат.
Памятный знак находится на месте, где жили Антон и Иван Луцкевичи. В скором времени его откроют официально.
Братья Луцкевичи стояли у истоков белорусского национального движения в начале 20 века. Во многим именно благодаря им 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.