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В центре Минска появился памятный знак в честь основателей БНР

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  • 7.03.2018, 19:48
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Памятный знак в честь братьев Луцкевичей находится в парке Янки Купалы.

Сегодня в Минске начали устанавливать памятный знак в честь видных белорусских культурных и государственных деятелей братьев Луцкевичей. Он будет находиться в парке Янки Купалы, передает tut.by.

Первое обращение об установке памятного знака в честь Антона и Ивана Луцкевичей в Мингорисполком поступило еще в 2007 году. В этом году в мэрию также обращались с просьбой увековечить память этих белорусских деятелей. Сегодня местная власть начала установку мемориала. Его изготовил Минский городской скульптурный комбинат.

Памятный знак находится на месте, где жили Антон и Иван Луцкевичи. В скором времени его откроют официально.

Братья Луцкевичи стояли у истоков белорусского национального движения в начале 20 века. Во многим именно благодаря им 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.


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