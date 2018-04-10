Хакеры удалили с YouTube клип Despacito 1 10.04.2018, 15:09

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У него было пять миллиардов просмотров.

Хакеры из группировки Prosox and Kuroiʼsh взломали YouTube-аккаунты видеосайта Vevo и удалили из него клип Despacito Луиса Фонси - самый просматриваемый ролик в мире, пишет "Новое Время".

Они заменили содержимое ролика на кадр из испанского сериала "Бумажный дом" (La casa de papel) и подписали его: "Освободите Палестину".

Позже ролик был заблокирован.

Пользователь Twitter, который предположительно является одним из из хакеров, заявил, что он использовал скрипт, который меняет имена роликов.

"Не судите меня, я люблю YouTube", - добавил он.

Вместе с Despacito были изменеы названия клипов Шакиры, Cardi B, Селены Гомес и других исполнителей, которые публиковали свои клипы на сайте Vevo.