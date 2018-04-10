На Дзержинского фура оборвала линию электропередачи 10.04.2018, 19:57

Движение затруднено.

Большегруз в Минске оборвал линию электропередачи, ведутся ремонтные работы, сообщили БелТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 17.20 по проспекту Дзержинского на пересечении с проспектом Любимова.

— Большегруз высотой более 5 метров двигался в направлении МКАД. На перекрестке он зацепил и оборвал линию электропередачи, после чего скрылся с места происшествия. Был задержан очевидцем уже на МКАД, — сказали в ГАИ.

Инспекторы вызвали сотрудников «Мингорсвета», которые приступили к ремонтным работам. Предварительно, на них потребуется около 1,5 часа.

Движение на данном участке затруднено, инспекторы ГАИ регулируют его вручную. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.