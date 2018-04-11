Концерт Brutto показали в белорусском кинотеатре 11.04.2018, 19:05

Такое в белорусском шоу-бизнесе произошло впервые.

Организаторы уверяют: такое в белорусском шоу-бизнесе произошло впервые - концерт белорусской группы показали в кинотеатре на большом экране, передает kp.by.

Вчера в Silver Screen состоялся закрытый показ концерта BRUTTO LIVE IN MINSK-ARENA. На сеанс пришли друзья и родственники участников группы - Светлана Зеленковская с сыном Макаром, мама и сестра Сергея Михалка, Мелитина Станюта, а также и сами солисты BRUTTO - Виталий Гурков, Сергей Королев (Бразил), Петр Лосевский (Аист) и Денис Мельник (Лэфт). После киносеанса устроили автограф-сессию для фанатов и делали вместе селфи.

- Спасибо всем за то, что пришли! Я не знаю ни одной белорусской группы, концерт которой показали бы в кинотеатре. И это крутое событие для BRUTTO! - сказал на показе Виталий Гурков.

Концерт BRUTTO в кинотеатре повторится.

КОГДА? 14 апреля, 19.00

ГДЕ? Silver Screen в ТЦ Dana Mall

ЦЕНА ВОПРОСА: 6,30 - 20 рублей.