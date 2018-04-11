Белоруска прошла в полуфинал конкурса «Ты супер!» с украинской песней 4 11.04.2018, 20:29

1,178

Жюри аплодировало белоруске стоя.

Канал НТВ транслировал второй тур вокального конкурса «Ты супер!» в субботу 7 апреля. Когда Вера Ярошик закончила петь, все члены жюри встали, аплодируя ей, передает b-g.by.

Видимо, волнение было очень сильным, ведь, делясь своими ощущениями после того, как было объявлено, что она прошла в полуфинал, 16-летняя участница конкурса сказала: «Опять была какая-то амнезия, ничего не помню!» И тут же добавила: «Но вообще я очень рада! Это просто великолепно!» По словам девушки, особенно впечатлило ее то, что члены жюри не назвали ни одной ее ошибки, а только похвалили.

Сама Вера оценила свое выступление так: «Были моменты, которые я бы поправила, но в целом все хорошо. То есть 9 из 10!»

Девушка пояснила, что, когда ее выбрали, она почувствовала свою индивидуальность, но, с другой стороны, ей было очень жалко других участников. Ведь теперь многие уедут, и от этого ей становится грустно и y нее портится настроение.

На вопрос, ожидала ли она, что жюри выберет ее, Вера ответила: «Пятьдесят на пятьдесят. Конечно, были сомнения». По ее мнению, на конкурсе были сильные участники, которые могли занять ее место.

Конкурс «Ты супер!» проводят телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik. Его особенность в том, что в нем принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Это более 80 юных вокалистов из разных уголков России, стран СНГ, Балтии, Европы и Ближнего Востока. Среди конкурсантов две белоруски — Вера Ярошик и Снежана Гордеенко. Каждый желающий может проголосовать за белорусских участниц на сайте НТВ.

После съемок у Веры, по ее словам, появилось желание обнять всех, кто за нее болел, и выбывших участников конкурса. А еще — отоспаться.