Неизвестные похитили почти 100 металлических столбов на трассе Минск — Гродно
- 12.04.2018, 9:59
Происшествие случилось в Воложинском районе.
На трассе Минск — Гродно в минувшие выходные неизвестные украли 98 металлических столбов, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома. Происшествие случилось возле деревни Мазурка Воложинского района.
Столбы были поставлены для дальнейшего монтажа ограждения вдоль лесополосы у дороги. Злоумышленники попросту переламывали столбы снизу. Ущерб дорожно-строительному управлению оценивается на сумму более 2700 рублей.