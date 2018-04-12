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Неизвестные похитили почти 100 металлических столбов на трассе Минск — Гродно

  • 12.04.2018, 9:59
Фото: uvd-mo.gov.by

Происшествие случилось в Воложинском районе.

На трассе Минск — Гродно в минувшие выходные неизвестные украли 98 металлических столбов, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома. Происшествие случилось возле деревни Мазурка Воложинского района.

Столбы были поставлены для дальнейшего монтажа ограждения вдоль лесополосы у дороги. Злоумышленники попросту переламывали столбы снизу. Ущерб дорожно-строительному управлению оценивается на сумму более 2700 рублей.


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