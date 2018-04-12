Gmail запустит новый дизайн веб-версии в ближайшие недели 12.04.2018, 22:38

После редизайна веб-версия почты Gmail получит ряд новых функций.

На днях компания Google разослала администраторам G Suite сообщение о грядущем редизайне веб-версии своей почты Gmail. Судя по оперативным утечкам, система получит ряд новых функций, которые до этого были только в приложениях. Официально эта версия в ближайшие недели также будет доступна для теста обычным пользователям, передает delo.ua.

Среди новаций, перечисленных в письме:

Новый "свежий и чистый" по выражению компании, интерфейс.

Упрощенный доступ к приложениям, таким как Google Calendar, из почтового интерфейса.

"Умные ответы". Эта опция уже доступна в мобильной версии почты и позволяет отвечать на письма готовыми короткими сообщениями, к примеру, "Давайте в понедельник" или "Понедельник мне подходит" (если в письме упоминался понедельник), которые можно редактировать.

Возможность включать для почты snooze-режим: выбранные письма появятся во "Входящих" в выбранное время.

Офлайн-поддержка.

Журналистам The Verge удалось достать скриншоты новой версии Gmail, которую сейчас тестируют внутри компании и с доверенными партнерами. Из скриншотов видно, что в новой версии почты будет боковая панель для работы с приложениями вроде Календаря:

Компания также введет разные форматы отображения писем во "Входящих": от компактного, который увеличивает количество сообщений, видимых на одной странице, до подчеркивающего письма с вложениями.