Пять важных подробностей о декрете №1 5 13.04.2018, 18:29

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Власти определили, какие услуги «тунеядцы» будут оплачивать по полному тарифу.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 31 марта 2018 года №239, пишет «Брестская газета».

Кого не будут считать тунеядцами?

— Работающих по трудовому договору (контракту);

— ИП, адвокатов, нотариусов, ремесленников, а также занимающихся агротуризмом;

— выполняющих работы по гражданско-правовым договорам;

— тех, кто уплачивает единый налог;

— военнослужащих, сотрудников военизированной организации, имеющих специальные звания, военнообязанных во время прохождения военных или специальных сборов, а также проходящих альтернативную службу;

— творческих работников, статус которых подтверждается творческим союзом или профессиональным сертификатом творческого работника;

— священнослужителей, участников (членов) монастыря, монашеской общины, а также учащихся духовных учебных заведений;

— членов национальных и сборных команд по видам спорта;

— безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости или проходят переобучение от центров занятости;

— тех, кто воспитывает детей до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей;

— получающих образование в дневной форме, а также получающих образование на дому;

— тех, кто занимается производством продукции растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, в том числе строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме;

— спортсменов-учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, включенных в структуру клубов по видам спорта в виде обособленных структурных подразделений.

Какие услуги будут по полной оплачивать «иждивенцы»?

Не занятые в экономике будут по полному тарифу платить за жилищно-коммунальные услуги и за пользование жилыми помещениями.

Кто будет работать с тунеядцами?

В регионах создадут комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попал под действие декрета о содействии занятости. В их состав войдут депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации) (по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, внутренних дел, образования, идеологии и другие), представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Председателем комиссии, как правило, будет председатель районного (городского) «cовета депутатов», а в местных администрациях — глава администрации района в городе.

Чем будут заниматься эти комиссии?

— Рассматривать заявления тех, кто попал под действие декрета, и членов их семей (в том числе супруга(и), родителей, детей, бабушек и дедушек) о полном или частичном освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат;

— организовывать работы по оказанию трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве;

— организовывать и координировать работу заинтересованных органов и организаций по проведению профилактической работы, направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

— оказывать консультативную, методическую и правовую помощь по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;

— организовывать работы по информированию (уведомлению) граждан о том, что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

— формировать списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые cовмином РБ, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;

— координировать широкомасштабную информационную работу по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности.

Что смогут предпринимать комиссии?

Комиссия имеет право направлять трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в центры занятости, а также «принимать решения о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории».

При этом комиссия также сможет запрашивать у госорганов и иных организаций независимо от формы собственности, должностных лиц информацию по вопросам, которые относятся к деятельности комиссии. Кроме того, комиссия может привлекать специалистов и экспертов для подготовки заключений по вопросам, имеющим значение для осуществления своей деятельности.

«Обжалование решений комиссией по координации работы по содействию занятости населения не предусмотрено», — заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович, рассказывая про реализацию норм обновленного тунеядского декрета.