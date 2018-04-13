Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно 13.04.2018, 19:20

Возможно, вы удивитесь, но в Германии можно заполучить б/у автомобиль совершенно бесплатно.

И речь идет не о 100 и даже 50 евро. Все, что нужно – приехать, взять ключи от машины и просто на ней уехать, пишет autocentre.ua.

Правда, перед этим нужно тщательно изучить соответствующие странице интернета, поскольку на авторынках бесплатные машины вы не найдете: их главный источник пожилые люди и автосвалки, которые просто хотят избавиться от ненужных «колес» и высвободить место в гараже/ на площадке.

В данном видео наглядно можно увидеть, какие авто предлагают в Германии безвозмездно. Конечно, состояние их удовлетворительное, но при этом вы не потратите ни единой копейки.