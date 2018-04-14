Американский журнал рассказал о гитаристке из Беларуси 14.04.2018, 16:13

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Ролик с участием Татьяны Рыжковой признан «Видео недели» на сайте американского журнала Classic Guitar.

Ролик, на котором запечатлена игра гитаристки Татьяны Рыжковой из Беларуси, признан «Видео недели» на сайте американского журнала Classic Guitar, пишет сайт «Беларусь и Мир».

Как пишет издание, Татьяна уже несколько лет является одной из лучших гитаристок Европы, популярной как участница различных фестивалей, так и как автор многочисленных записей на YouTube.

«Она прекрасный музыкант, что и показывает эта одухотворенная версия сонаты, сочиненной в 1812 году композитором Мауро Джулиани», – сообщает журнал.

Дополнительный интерес данного ролика в том, что произведение исполняется на восстановленной гитаре Германа Хаузера I, сделанной в 1916 году, отмечает издание.