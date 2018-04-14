В Уфе пять работников ресторана погибли в канализационном колодце 14.04.2018, 18:39

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Предварительная причина смерти — отравление газом.

В пятницу, 13 апреля, на территории ресторанного комплекса «Пристань» в Уфе (Башкортостан, Россия) в канализационном колодце погибли пять сотрудников заведения. Предварительная причина смерти — отравление газом, пишет ria.ru.

По некоторым данным, один из сотрудников занимался ремонтными работами и случайно упал в колодец, который является частью канализационной системы. Пытаясь его спасти, еще четверо спустились в колодец, где и погибли.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).