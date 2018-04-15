Соболенко и Лапко пробились в финал парного разряда на турнире в Лугано 1 15.04.2018, 8:47

Арина Соболенко

В полуфинальном поединке белоруски одолели дуэт из Польши и США.

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко провели третий матч за день на турнире WTA в швейцарском Лугано с призовым фондом 226 750 долларов.

После четвертьфинальных и полуфинальных матчей в одиночном разряде белоруски сыграли полуфинальную встречу в паре. И не просто провели, но и пробились в финал, сообщает tut.by.

В полуфинальном поединке Арина Соболенко и Вера Лапко одолели дуэт Алисия Росольска (Польша) / Эбигейл Спирс (США) — 6:2, 3:6, 10:7.

15 апреля в финале парного разряда Соболенко и Лапко поспорят за трофей с бельгийками Кирстен Флипкенс / Элиза Мертенс.

А перед этим Соболенко и Мертенс сыграют финал одиночного разряда.

Вера Лапко, напомним, выбыла в полуфинале «одиночки», но и этот результат стал для нее лучшим в карьере в соревнованиях WTA.