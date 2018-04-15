В Польшу доставлены 130 тысяч тонн иранской нефти 5 15.04.2018, 8:50

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Полученное сырье будет перерабатываться на заводе в Плоцке.

В Гданьск по заказу польской нефтеперерабатывающей компания Orlen доставлены 130 тыс. тонн иранской нефти. Ее доставка в Польшу заняла меньше месяца, сообщает «Радио Польша».

Доставленное сырье будет перерабатываться на заводе в Плоцке. В компании Orlen подчеркнули, что предыдущие тесты иранской нефти подтвердили его большой потенциал – она легче российской и содержит меньше серы.

Глава PKN Orlen Даниэль Обайтек отметил, что доставка иранской нефти является частью политики по диверсификации поставок сырья в Польшу и укрепления энергетической безопасности страны.

На нефтеперерабатывающих заводах PKN Orlen, помимо иранского, перерабатывается также сырье из Ирака, Азербайджана, Казахстана, Нигерии, Венесуэлы и Норвегии.