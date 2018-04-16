Что нужно знать о Радунице: 10 самых распространенных вопросов 2 16.04.2018, 11:20

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Как вообще вести себя во время праздника.

17 апреля все православные верующие будут отмечать Радуницу – день поминовения усопших. По традиции он празднуется на 9-й день после Пасхи.

Если верить свидетельству святителя Иоанна Златоуста, который жил в 4 веке, Радуницу отмечали на христианских кладбищах еще в древности, пишет «Витебский курьер».

Какие правила необходимо соблюдать в этот день?

1. Как вести себя на кладбище?

На Радуницу нужно прийти на могилы родственников, зажечь свечу и помолиться. Некоторые в этот день приглашают на кладбище священника, чтобы он совершил чин лития («усиленное моление»).

А перед тем, как посетить кладбище, кому-то из родственников следует отправиться в храм и подать записку с именем умершего для поминовения в алтаре.

2. Можно ли оставлять на могилах рюмки с водкой и еду?

Священнослужители настоятельно советуют не оставлять на могилах водку и не лить ее в могильный холм, чтобы не оскорблять память умершего. Этот обычай является пережитком язычества. Еду, которую намеревались оставить на кладбище, лучше отдать голодным и нищим.

3. Можно ли в этот день пить водку?

Нужно помнить, что пьянка в этот день недопустима. Согласно тексту священного писания, на Радуницу можно выпить лишь немного вина. Стоит не забывать, что усопшим в этот день нужна, в первую очередь, молитва.

4. Можно ли сажать что-то на огороде на Радуницу?

Какая бы ни была погода, в этот день не принято что-то сажать и сеять. Праздник должен быть посвящен памяти почивших родственников. Считается, что урожай культур, посаженных в этот день, будет плохим, а год выдастся засушливым и неурожайным.

5. Стоит ли плакать на могилах родственников в этот день?

В церкви считается, что название «Радуница» происходит о слова «радость», поэтому в этот день нужно приходить на кладбище и делиться с умершими родственниками радостной новостью о воскрешении Христа Спасителя.

6. Можно ли убирать на могилах?

Можно, и даже нужно. После вербного воскресения посещать кладбище не принято, поэтому необходимо навести порядок после зимы или до этого праздника, что не всегда позволяет погода, или на Радуницу.

7. Можно ли беременным ходить на поминальную службу в церковь и на кладбище?

Если будущая мама хорошо чувствует себя физически и психологически, то, конечно, да. Если женщине в ожидании ребенка это тяжело, она может помолиться об умерших дома.

8. Можно ли выходить замуж на Радуницу?

Если на этот день назначена государственная регистрация брака или если запланировано празднование с родными, то можно. А вот венчаться не стоит, впрочем, обряд венчания по вторникам и так никогда не проводится.

Повенчаться лучше накануне Радуницы в воскресенье или в среду после праздника.

9. Можно ли приносить искусственные цветы на кладбище?

Многие сегодня приносят на кладбище искусственные цветы. Между тем священнослужители говорят, что у Господа мы все живы, поэтому лучше положить на могилу живые цветы.

10. Можно ли стирать, убирать на Радуницу?

Церковь не воспрещает любую домашнюю работу в этот день. Только перед тем, как приступить к уборке, следует зажечь свечу и помолиться об умерших.