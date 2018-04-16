Взлет Джукановича 2 Виталий Портников

16.04.2018, 11:31

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Виталий Портников

Кремлю в Черногории больше делать нечего.

Мило Джуканович, как и следовало ожидать, вернулся в кресло президента Черногории, победив уже в первом туре выборов. Сегодня Джуканович воспринимается как гарант прозападного курса страны, но так было далеко не всегда.

Собственно, сам взлет Джукановича - результат государственного переворота, устроенного в Черногории режимом Слободана Милошевича. После этого переворота Джуканович впервые стал премьер-министром республики, а Черногория обрела марионеточное руководство, во всем ориентирующееся на Белград и поддержавшее все авантюры Милошевича, все его войны и провокации.

Джуканович порвал с Милошевичем именно тогда, когда понял, что белградский диктатор более не может гарантировать будущее ни Черногории, ни местным элитам, ни ему самому. Позже по тем же соображениям Джуканович порвал и с Россией, забыв о своих связях с окружением Юрия Лужкова и даже об интересах Олега Дерипаски - черногорцы выгнали его из страны задолго до американских санкций.

Есть политики, которые руководствуются ценностями. Есть политики, которые ставят на силу. Джуканович - из тех, кто руководствуется интуицией и инстинктом самосохранения. И если он решил увести Черногорию - страну, где веками принято было не просто гордиться, а кичиться дружбой с русскими - на запад, то это означает только то, что на востоке больше делать нечего.

Виталий Портников, «Фейсбук»