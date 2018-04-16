Цена биткоина установилась в районе $8 тысяч 1 16.04.2018, 13:12

Капитализация рынка криптовалют составляет 323,63 миллиарда долларов.

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в понедельник утром незначительно дешевеет, растеряв приобретенные за выходные 2 процента роста, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 11.53 по времени Астаны Bitcoin дешевел на 0,44 процента, до 8,054 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,64 процента, до 8,058 тысячи долларов, на Binance - на 0,88 процента, до 8,045 тысячи долларов.

Альтернативные виртуальные валюты при этом торгуются разнонаправленно: Ethereum дешевел на 0,78 процента, до 507,95 доллара, Ripple дорожал на 1,66 процента, до 0,65 доллара, Bitcoin Cash - на 0,91 процента, до 759,75 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 323,63 миллиарда долларов. На долю Bitcoin приходится примерно 42 процента всего рынка криптовалют. В минувшие выходные стоимость биткоина выросла на 2 процента, достигнув уровня примерно в 8,4 тысячи долларов.

Удорожание биткоина аналитики связывали с геополитической напряженностью после ракетных ударов по Сирии. Однако в понедельник криптовалюта вернулась к отметке восемь тысяч долларов.

"Рост (стоимости биткоина за прошедшую неделю - прим. автора) происходил не равномерно, а под разовым воздействием крупных покупок, сдвигавших рынок вверх. Возможно, текущие цены показались привлекательными для частных фондов, так, например, семейный фонд Сороса объявил о планах инвестировать в Bitcoin", - сообщилдиректор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.