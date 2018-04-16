В Ереване госпитализирован лидер протестов 2 16.04.2018, 16:52

Фото: AFP

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

На проспекте Баграмяна в центре Еревана произошли стычки между полицией и участниками акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Ранены трое полицейских и один из лидеров протеста, сообщает bbc.com.

Глава партии "Гражданский договор" и руководитель парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян, доставлен в больницу с рваными ранами, сообщает Интерфакс.

"Во время столкновения Пашинян упал на колючую проволоку, получил рваные раны", - сказал Интерфаксу пресс-секретарь фракции Тигран Авинян.

По словам директора ереванского медцентра Анатолия Гнуни, среди демонстрантов есть и другие раненые. У троих госпитализированных полицейских легкие ранения, их жизни ничто не угрожает.

Несколькими часами раньше Пашинян призвал сторонников отправиться к зданию парламента, после чего части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции.

Many injured in @Yerevan as protesters clash with police pic.twitter.com/LccOyUwzgP — Maria Titizian (@MariaTitizian) 16 апреля 2018 г.

Как сообщают корреспонденты информагентств, полиция в ответ применила слезоточивый газ. На месте слышны звуки хлопков, есть пострадавшие, точное число которых пока неизвестно. До этого полиция не вмешивалась в происходящее.

Утром в понедельник участники акции перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Несколько десятков протестующих зашли в здание Армянского государственного педагогического университета и призвали студентов присоединиться к протестам.

Митинги противников Саргсяна в Ереване идут уже третьи сутки. В воскресенье Никол Пашинян обнародовал план массовых акций, призвав сторонников перекрыть мосты, улицы и заблокировать станции метро.

В понедельник утром входящие в правящую коалицию Республиканская партия Армении и "Дашнакцутюн" официально выдвинули кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьера. Голосование по этому вопросу должно состояться во вторник.

Саргсян занимает высшие посты в Армении с 2007 года: в 2008 он был избран президентом, а в 2013 году переизбран на этот пост, после чего Армения начала переход к парламентской форме правления с расширением полномочий премьер-министра и усечением полномочий президента.

Если Саргсян станет премьером, он останется на этом посту до 2022 года.

"Нас ждет успех"

Накануне Никол Пашинян призвал граждан перекрыть движение на мостах, оставив там свои автомобили, и пешком направиться к зданию Национального собрания.

"Студенты должны начать бойкот занятий, все работающие - начать забастовку. Затем после 9 часов мы двинемся в сторону проспекта Баграмяна и войдем в здание парламента", - пообещал Пашинян.

По его словам, он рассчитывал на то, что полицейские не успеют отреагировать на действия протестующих и не посмеют применить силу, если тысячи граждан одновременно начнут реализовывать этот план, так демонстрантов будет значительно больше.

"Залог нашего успеха в единстве, и я верю в вас всех. Нас ждет успех!" - обещал Пашинян.

Пашинян также говорил, что "акции не будут выходить за рамки законности, а будут носить характер мирного гражданского неповиновения".

"Завтра мы начнем действовать. Нашей целью является сделать так, чтобы заседание парламента 17-го апреля, в ходе которого состоятся выборы премьер-министра Армении, не состоялось", - сказал Пашинян.

Затяжной протест

Акции протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна движения "Сделай шаг", "Отвергни Сержа" и Фронт во имя армянского государства проводят с конца марта.

Никол Пашинян и группа активистов возглавляемого им движения "Сделай шаг" с 31 марта начали шествие, пройдя пешком более 200 км через несколько городов и районов Армении, призывая граждан к активному участию в политических процессах.

Митинги на площади Свободы против возможного премьерства бывшего президента Армении перешли в круглосуточную акцию на соседней площади Франции.

Участники протестов перекрыли скамейками все три проспекта, проходящие через площадь. Сотни людей остаются на площади Франции круглосуточно, днем устраивая митинги и шествия.

Полиции на площади и поблизости не видно, однако в субботу полиция выступила с предупреждением, что Пашинян за свои действия может быть привлечен к уголовной ответственности.

В субботу демонстранты ворвались в здание Общественного радио; Никол Пашинян потребовал предоставить ему прямой эфир для обращения к общественности.

"Мы сейчас здесь протестуем против того, что огромная часть средств массовой информации [Армении] стала собственностью семьи Сержа Саргсяна", - заявил он в своем выступлении.

9 апреля состоялась инаугурация избранного президента Армении Армена Саркисяна, бывшего посла Армении в Великобритании. В тот же день после двух сроков прекратились полномочия президента Сержа Саргсяна, и правительство Армении подало в отставку.

Армен Саркисян стал первым президентом Армении, которого избрал парламент в соответствии с принятой в 2015 году конституцией, предусматривающий переход страны к парламентской форме правления.

В субботу исполнительный орган правящей Республиканской партии Армении по предложению первого заместителя председателя РПА Карена Карапетяна принял решение представить Совету РПА кандидатуру лидера партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Совет единогласно одобрил кандидатуру.