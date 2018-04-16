Белый дом подтвердил рассмотрение новых санкций против РФ 1 16.04.2018, 18:43

Новые санкции рассматриваются в ответ на химатаку в Сирии.

Белый дом подтвердил, что против России рассматриваются новые санкции в ответ на химатаку в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс, передает РБК.

«Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшее время», — сказала Сандерс.

О том, что Вашингтон в понедельник, 16 апреля, объявят о новых санкциях в отношении Москвы, в интервью телеканалу Fox News сообщала постпред США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что «русские участвуют в ряде неправильных ситуаций», упомянув при этом Иран, Сирию и Венесуэлу.

Отдельно Вашингтон среди аргументов за введение новых ограничений называет поддержку Москвой режима диктатора Сирии Башара Асада, которого западные страны обвиняют в использовании химического оружия.

6 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций против бизнесменов, чиновников и ряда компаний.