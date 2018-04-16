Волкер: Санкции США против окружения Путина – полезный пример для ЕС 16.04.2018, 22:01

Курт Волкер

Американский дипломат высказался за усиление санкций в отношении РФ.

Американские санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина могут быть полезным примером для Европейского союза. Об этом в интервью итальянской газете La Stampa сказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Голос Америки».

«Мы ввели новые санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и было бы очень полезно, если бы Европейский союз следовал нашему примеру», – сказал он Курт Волкер в интервью La Stampa, которое было опубликовано 16 апреля.

По мнению Волкера, отмена санкций со стороны отдельных членов ЕС создаст для России проблемы в отношениях с Брюсселем. «Италия не может отменить санкции против России, поскольку это может привести к серьезным осложнениям для страны, в первую очередь в отношениях с Брюсселем. Это общеевропейские меры, а не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях Евросоюза. На практике санкции отменить сложно», – заявил он, сообщает информационное агентство РБК-Украина.

Он отметил, что «Россия не выполнила обязательства по реализации Минских соглашений и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, где идет война и гибнут люди».

«Затем она предприняла другие действия, например, атаку с применением нервно-паралитического газа в Великобритании. Снять санкции в такой ситуации означало бы подать абсолютно ошибочный сигнал. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе и желательно будут усилены из-за российских действий», – цитирует слова Курта Волкера российские медиа.

Напомним, что 6 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов в консультации с Государственным департаментом опубликовало список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции.

В санкционный список попали семь российских олигархов и двенадцать компаний, которыми они владеют или контролируют, семнадцать высокопоставленных должностных лиц правительства России, государственная компания по торговле оружием в России, ее дочерняя компания, Банк «Российская финансовая корпорация», принадлежащий «Рособоронэкспорту».

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля в Германии во время совместного брифинга с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Украина готова ввести санкции против российских олигархов, максимально гармонизировав их с решением правительства Соединенных Штатов.

Синхронность действий и усиление санкций

Эксперт Института политического образования Александр Солонтай считает, что сегодня должна идти речь о «синхронизации» американских и европейских санкций против России. Такой подход в санкционной политике, по мнению эксперта, позволит достичь большего эффекта от санкций и сократит затраты на их применение.

«Выходит так, что Соединенным Штатам в отдельных вопросах и отраслях нужно продвигаться по санкционной программе еще больше потому, что Евросоюз сотрудничает с Россией в этих и других сферах. Необходимо синхронизировать санкции, чтобы Россия почувствовала, что, куда бы она ни обратилась со своими нуждами, она получит одинаковый ответ всех цивилизованных стран. Потому Курт Волкер, фактически, и отмечает, что введенные санкции будут работать эффективнее, если они будет синхронизированы между странами – США и Евросоюзом», – говорит корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» Александр Солонтай.

Он считает, что после отравления семьи Скрипалей в Солсбери (Великобритания), европейские страны стали лучше понимать необходимость ужесточения и синхронизации санкций против России.

«Особенно после высылки сотрудников российских спецслужб, работавших под прикрытием посольств, западный мир показал желание достичь давления на Россию, которое демонстрируют в США. В этих условиях цивилизованный мир лучше понимает ситуацию в Украине», – подчеркивает Александр Солонтай.

Искренности намерений российских властей участвовать в международных переговорах и операциях, которые позволили бы Кремлю занимать достойное место среди стран, участвующих в глобальной повестке дня, по словам Александра Солонтая, уже никто не верит.

«Россия пыталась достичь каких-то результатов в Сирии, но нарвалась на еще большее невосприятие. Москва пыталась влиять на Вашингтон через выборы в США. Никто не хочет идти на торги с Россией, и даже в будущем в ситуации переговоров США с КНДР, –если Россия попытается выторговать для себя какие-то позиции», – отмечает Александр Солонтай.

Вместе с тем, он предполагает, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток-2» относится к стратегическому решению Европейского союза, на которое может быть оказано давление, в случае, если будут синхронизированы европейские и американские санкции.

2018 год – в ожидании перемен для Донбасса

По словам политолога Олеси Яхно-Белковской, возможная синхронизация антироссийских санкций демонстрирует желание сторон активизировать процесс давления на Россию для того, чтобы в 2018 году добиться решения и реальной готовности к деоккупации Донбасса.

«Курт Волкер считает, что на текущий момент есть реальные предпосылки, если усилить экономическое давление на Россию, то можно добиться старта для начала деоккупации Донбасса. В прошлом году ряд ключевых стран в Евросоюзе, участниц «Нормандского формата» – Франция и Германия находились в процессе выборов – президентских и парламентских. И только сейчас Германия, завершив формирование правительственной коалиции, возвращается в активно политический процесс и внешнеполитическую повестку», – говорит Олеся Яхно-Белковская.

Олеся Яхно-Белковская напоминает о том, что европейские санкции, привязанные к ситуации с Крымом и Донбассом продлеваются каждые полгода.

«Последние события в мире – попытка убийства Скрипалей, гибридные действия со стороны России, ситуация в Сирии выработали общую позицию США, Великобритании и Франции», – отмечает Олеся Яхно-Белковская.

Политолог считает, что у России нет возможности отвечать симметрично западным санкциям.

«В ситуации с Сирией стало ясно, что Россия никак не отреагировала ни на ракетный удар союзников, ни ранее на разгром частной армии Вагнера – ответа не последовало», – утверждает Олеся Яхно-Белковская.

Евроатлантические партнеры официального Киева, по ее словам, демонстрируют желания отойти от сдержанной, выжидательной позиции по «украинскому вопросу».

Она считает, что Россия после президентских выборов 18 марта переходит к концепции «страны-стены» – добровольно изолируя себя от важных международных процессов.

«Россия не будет помогать миру резолюциями по Сирии в ООН, но и навязать свой сценарий не сможет. Изоляционизм усиливается добровольно, Россия сама себя теряет в качестве субъекта геополитики, самостоятельно ограничивая свои возможности», – утверждает Олеся Яхно-Белковская.