Российское патрульное судно нарушило границу Литвы 17.04.2018, 13:07

Нарушение госграницы произошло в Куршском заливе.

Литовские пограничники зафиксировали нарушение литовской границы – на несколько десятков метров на территорию Литвы заплыло российское пограничное патрульное судно.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы.

Нарушение госграницы произошло вчера в 16.31 в Куршском заливе, оно было зафиксировано радиолокационной системой пограничников, работающих в Центре мониторинга Куршского залива. В полутора километрах от берега, в Куршском заливе, был замечен объект, который на 40 метров углубился в территориальные воды Литвы.

Через несколько минут судно покинуло территориальные воды Литвы.

Вскоре было установлено, что это пограничное судно РФ на воздушной подушке.

По предварительным данным, судно нарушило границу при осуществлении маневра разворота.

По факту нарушения границы начали досудебное расследование. В ближайшее время в связи с событием планируется провести встречу уполномоченных по вопросам охраны госграницы Литвы и России.