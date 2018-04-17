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Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор заблокировал сам себя

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  • 17.04.2018, 13:25
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Сайт государственного ведомства РФ работает с перебоями.

Сайт Роскомнадзора по состоянию на 11:54 (по Минску) работал с перебоями, сообщает kasparov.ru.

При попытке зайти на него появляется соответствующее уведомление.

"Не удается получить доступ к сайту. Веб-страница по адресу https://rkn.gov.ru/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу", — данное сообщение появляется при попытке зайти на сайт ведомства.

Причины перебоев пока не называются. При этом при использовании VPN сайт открывается.

Напомним, что по итогам первого дня блокировки Telegram Роскомнадзором: ведомством заблокировано 2 000 000 IP Amazon, 1 048 574 IP Google, разосланы уведомления о блокировке Proxy, обвинив их владельцев в экстремизме, сломаны голосовые звонки Viber.


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