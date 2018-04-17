Католики и иудеи вместе молились под Оршей 17.04.2018, 14:09

Мероприятие подготовили оршанские активисты.

16 апреля под Оршей на Кобыляцкой горе, в месте массовых расстрелов, состоялась совместная молитва, которую отправили настоятель костела Святого Иосифа из Орши отец Вадим и председатель еврейской общины «Симха» Андрей Дорофеев, сообщает «Радыё Рацыя».

Перед молитвой родственники расстрелянных в Орше благоустроили место массовых расстрелов - мемориал на Кобыляцкой горе. 16 апреля на горе появился и новый памятник с именами расстрелянных. Инициатива «Расстрелянные в Орше» имеет много планов по увековечению памяти безвинно репрессированных.