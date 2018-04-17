закрыть
17 апреля 2018, вторник, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Католики и иудеи вместе молились под Оршей

  • 17.04.2018, 14:09

Мероприятие подготовили оршанские активисты.

16 апреля под Оршей на Кобыляцкой горе, в месте массовых расстрелов, состоялась совместная молитва, которую отправили настоятель костела Святого Иосифа из Орши отец Вадим и председатель еврейской общины «Симха» Андрей Дорофеев, сообщает «Радыё Рацыя».

Перед молитвой родственники расстрелянных в Орше благоустроили место массовых расстрелов - мемориал на Кобыляцкой горе. 16 апреля на горе появился и новый памятник с именами расстрелянных. Инициатива «Расстрелянные в Орше» имеет много планов по увековечению памяти безвинно репрессированных.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип