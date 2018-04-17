Жители Слонима взбунтовались против властей 1 17.04.2018, 18:15

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У слонимчан, живущих в центре города, накипело.

Жители улицы Первомайской, 3 неоднократно обращались в различные инстанции города, в том числе в Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии, с просьбой разрешить проблему загрязнения мусором, которым буквально покрыта их дворовая территория. Официальные органы лишь обещали мониторить ситуацию, и все, пишет gs.by.

А у людей накипело. Мириться с разбросанным по двору мусором люди устали, ведь проблема существует уже достаточно давно и, по словам местной жительницы Лидии, носит постоянный характер. Учитывая то, что рядом с домом находится и общественный туалет, то разбросанный по двору мусор в жаркое время усиливает зловоние, которое заполняет двор. А ведь это центр города! Примечательно и то, что в нескольких метрах находится и офис Слонимского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Лидия посетовала еще на одну проблему. Дело в том, что у них на площадке предприниматель ремонтирует квартиру под офис. В результате подъезд покрылся строительной грязью и пылью.

— У нас и так уже несколько магазинов и офисов в доме — сплошной проходной двор. Так хоть бы порядок навели после себя, — отмечает женщина.

Лидия говорит, что их дому 60 лет, а капитальный ремонт дома не проводился уже лет тридцать.