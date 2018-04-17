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МВД РФ предложило давать белорусам российское гражданство без экзамена

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  • 17.04.2018, 19:26
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Белорусов и украинцев хотят освободить от прохождения комиссии на знание русского языка.

МВД РФ выступило с инициативой освободить граждан Украины и Беларуси от прохождения комиссии на знание русского языка для получения российского гражданства.

Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявила представитель МВД РФ Ольга Кириллова, передает «Белсат» со ссылкой на ТАСС.

«Появилось предложение освободить граждан Украины и Беларуси от прохождения комиссии на подтверждение знания русского языка. Считаем, что эта инициатива (у нас она уже оформлена в виде законопроекта)… будет двигаться», – сказала она.

Кириллова также высказалась за возвращение практики выдачи вида на жительство на длительный срок.

«В старые времена вид на жительство был документ, с которым можно было прожить всю жизнь. Сейчас мы выдаем вид на жительство на пять лет и без права продления. Мы считаем, что должны выдавать на пять лет и с таким количеством, которое нужно, а, может быть, с определенного возраста сделать и бессрочным», – отметила она.


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