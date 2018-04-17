Дулуб: Для меня в одном ряду Прокопенко, Белькевич, Алейников, но Глеб все-таки номер один 1 17.04.2018, 21:38

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб считает Александра Глеба лучшим футболистом в истории Беларуси.

«Глеб – это марка. В любом состоянии. Как в Германии есть «Мерседес», «БМВ». Таких футболистов у нас можно пересчитать по пальцам одной руки. Для меня в одном ряду Прокопенко, Белькевич, Алейников, может быть, Хацкевич и Глеб. Но Глеб, наверное, все-таки номер один», – цитирует Дулуба «Трибуна».