закрыть
17 апреля 2018, вторник, 23:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Дулуб: Для меня в одном ряду Прокопенко, Белькевич, Алейников, но Глеб все-таки номер один

1
  • 17.04.2018, 21:38

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб считает Александра Глеба лучшим футболистом в истории Беларуси.

«Глеб – это марка. В любом состоянии. Как в Германии есть «Мерседес», «БМВ». Таких футболистов у нас можно пересчитать по пальцам одной руки. Для меня в одном ряду Прокопенко, Белькевич, Алейников, может быть, Хацкевич и Глеб. Но Глеб, наверное, все-таки номер один», – цитирует Дулуба «Трибуна».


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип