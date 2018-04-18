В Китае построят сеть по управлению дождем 3 18.04.2018, 7:34

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Фото: Андрей Каменев

Сеть дождетворителей разместят на Тибетском плато.

В Китае решили выработать 10 млрд тонн дождевых осадков с помощью сети из десятков тысяч химических приспособлений, чтобы решить проблему с недостатком воды. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сеть дождетворителей разместят на Тибетском плато. Устройства, созданные Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, будут сжигать химическое топливо, выпуская в воздух йодид серебра. Тот будет конденсировать водяной пар, формируя облака, а тем самым дождь. Одно такое устройство способно создать достаточно облаков и осадков, чтобы покрыть территорию в 5 км.

Китай надеется обеспечить регулярные осадки на территории более 1,6 млн кв.км.

Некоторые исследователи опасаются, что большие количества йодида серебра в воздухе могут потенциально негативно сказаться на здоровье людей. Также искусственное формирование осадков на определенной территории может иметь непредсказуемые последствия для других районов.

Реально последствий подобной сети пока никто предсказать не может, так как в подобном масштабе она никогда не создавалась. Сами же китайские исследователи удивляются тому, насколько она эффективна: иногда снег начинает идти практически сразу после зажигания горелок.

В ООН предупредили о глобальной нехватке чистой воды к 2050 году и предложили использовать экологически чистые проекты для решения проблем управления водными ресурсами.