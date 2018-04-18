Ирландский путешественник: Хочу изучить живую белорусскую речь 4 18.04.2018, 7:40

Каждый год Конор Клайн начинает учить новый язык.

Конор Клайн – ирландский тревел-влогер и полиглот. Для belsat.eu Конор рассказал о своих впечатлениях от поездок в Беларусь, почему ему запретили въезд в нашу страну, и зачем блогеру учить белорусский язык.

По образованию Конор юрист-международник, некоторое время работал в Европейской комиссии. Поскольку имел коллег со всего ЕС, то решил посетить все 28 стран союза. Так началась жизнь блогера, полная поездок. Всего Конор посетил около 90 стран. О своих приключениях он рассказывает на ютуб-канале, особое внимание уделяет Восточной Европе: Украине, Молдове и Беларуси. Непосредственно в Беларуси блогер был шесть раз.

«Люди в Беларуси невероятно вежливые, по крайней мере по отношению к иностранцам. Безусловно более вежливые, чем в России. Украина по вежливости наверное где-то посередине между Россией и Беларусью. И когда я впервые в 2010 году приехал в Беларусь, то был приятно удивлен, что оказывается, есть вежливые русскоязычные люди».

На ютуб-канале Конора можно найти видео по-русски, по-украински, по-румынски… Всего полиглот разговаривает (на уровне B2 и выше) на более, чем десяти языках. Знание украинского, признается блогер, пока остается на низком уровне.

«В Беларуси люди часто меня спрашивали, почему я выучил русский. И я им отвечал, что много времени проводил в Украине, особенно в Одессе. И когда я белорусам говорил об этом, у людей была какая-то такая крайне негативная реакция, особенно у парней. Они говорили, что украинцы плохие, они не любят белорусов. Я слышал такое очень часто. Это было шоком для меня. Почему украинцы будут ненавидеть белорусов?! Для меня было немного странно, если ты не бываешь в стране и смотришь только телевизионные программы, как ты можешь судить о стране и говорить, что украинцы плохо относятся к тебе?!»

Въезд запрещен

В 2016 году блогер приезжал по безвизовому режиму в Гродно. По безвизовым правилам туристам нельзя покидать Гродненский район, но Конор поехал в Минск праздновать Новый год и снял видео «Первый европеец без визы в Минске?!». (На тот момент еще не действовал безвизовый режим для туристов, прилетающих в Национальный аэропорт Минск-1).

«После того, как я уехал из Беларуси, мне на е-мейл пришло письмо, что обвинение против меня было снято. Я подумал: как интересно, я даже не знал, что было какое-то обвинение против меня. Через некоторое время я решил поехать в Беларусь учить белорусский, получил приглашение и пошел в белорусское посольство в Киеве. Сотрудник на меня смотрит такими большими глазами: почему вы вообще пришли за визой, вы в списке людей, которым запрещен въезд в Беларусь. Выяснилось, что запрет действует год. Я подумал, что подожду и просто поменяю планы. Безвизовый режим в Бресте и Гродно немного странный. Почему я не могу поехать в Минск? Что случится? Я там потрачу свои деньги?», – возмущается турист.

Публикация от Conor Clyne (@languagetsar) 31 Мар 2018 в 7:52 PDT

Ответственность за подобные действия регулируется статьей 23.55 Кодекса об административных правонарушениях. В оответствии с ним предусматривается предупреждение, штраф или депортация. Гродненский РОВД в прошлом году прекратил дело об административном правонарушении против Конора из-за недосказанности виновности. Тем не менее, ему запретили въезд на год.

Последний раз блогер был в Беларуси в прошлом году в марте, воспользовавшись безвизовым режимом в Бресте. Конор также часто бывает в Украине и Молдове и собирается даже выпустить курс для туристов «Как выжить в Восточной Европе».

Публикация от Conor Clyne (@languagetsar) 4 Фев 2018 в 6:19 PST

Многие люди почему-то считают, что Приднестровье – это такой заповедник советскости. На самом деле нет, я бы сказал, что оно выглядит как обычная российская провинция. А вот в Минске этой советскости ощущается в разы больше. Но тем не менее Беларусь для западных туристов может быть очень интересной, так как ее меньше посещают, чем, например, Россию. Когда-то я читал, что Беларусь наименее посещаемая страна в Европе. Здесь туристов даже меньше, чем в Молдове. Я думаю, вы такие уникальные, и белорусы очень любопытны, потому что наверняка меньше путешествуют».

«Из белорусских слов я знаю только «дранікі» и «дзякуй»

Конор Клайн достаточно известен в тусовке полиглотов, в прошлом году он был избран президентом Международной ассоциации полиглотов. Конор говорит на французском, немецком, итальянском, испанском, каталонском, голландском, португальском, русском, румынском и родном для него английском.

«Я пытаюсь каждый год начинать учить новый язык. В прошлом году собирался начать учить белорусский, но не получилось из-за этого запрета. Надеюсь, что в этом году получится. Знаю ли я какие-либо белорусские слова и выражения? Хм, в голову приходит только «дранікі» и «дзякуй».

В прошлом году на своем канале влогер постил видео, где белоруска учила его плохим словам и выражениям на белорусском языке.

«В Беларуси, в Минске и в Бресте я видел много вывесок на белорусском, но реально за все время я слышал белорусский язык лишь однажды, кажется это было в Гродно. Я расспрашивал у людей, где я могу услышать белорусский язык, мне ответили, что наверняка в деревне, но там все равно не чистый белорусский. Я бы хотел побывать в местах и услышать живую белорусскую речь, изучить ее. Конечно, это не так полезно в плане коммуникации, как русский, но я бы хотел больше знать о литературе, и в целом лучше понимать культуру Беларуси», – говорит Конор.