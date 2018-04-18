Италия поддержала решение США нанести авиаудары по Асаду 1 18.04.2018, 11:35

Премьер Италии Паоло Джентилони призвал Россию, чтобы она склонила диктатора к переговорам.

Премьер Италии Паоло Джентилони поддержал США, Францию и Великобританию, совершивших авианалеты на цели в Сирии. Как отметил политик, Италия остается союзником США независимо от того, кто является президентом этой страны. Таким образом Паоло Джентилони определил позицию итальянского государства относительно сирийского конфликта, сообщает «Радио Польша».

Глава правительства Италии подчеркнул, что у него нет сомнения в том, что режим президента Асада применил химическое оружие против гражданского населения: «Мы не можем спустя 100 лет после мировой войны принять факт возращения и легитимности применения химического оружия».

Итальянский премьер-министр добавил, что сирийский конфликт не удастся разрешить посредством применения силы.

Паоло Джентилони призвал Россию, чтобы та склонила президента Сирии к переговорам.