Китай сделал безвизовым для белорусских туристов остров Хайнань 18.04.2018, 13:27

Хайнань считается в Китае одним из главных национальных курортов.

Китай ввел с 1 мая безвизовый режим для острова Хайнань. Без виз на него могут приезжать туристы из 59 стран, в том числе из Беларуси, пишет belmarket.by.

Безвизовый режим не распространяется на индивидуальных туристов. Въехать без визы на территорию провинции Хайнань могут только организованные путешественник, чья поездка ведется через турагентство.

Хайнань находится в тропиках и считается в Китае одним из главных национальных курортов.