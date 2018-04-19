Парламент Кыргызстана выразил недоверие правительству 19.04.2018, 9:57

Согласно Конституции, президент страны должен принять решение об отставке правительства.

Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) выразил недоверие правительству республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента государства.

«По итогам голосования Жогорку Кенеш принял постановление о выражении недоверия правительству, за которое проголосовали 102 депутата», — говорится в сообщении.

Против выступили пятеро парламентариев, отмечает «АКИpress», опубликовавшее результаты голосования поименно. Согласно Конституции Кыргызстана, после выражения парламентом недоверия правительству решение о его отставке принимает президент.

17 апреля три фракции парламента Кыргызстана признали неудовлетворительным отчет правительства по итогам 2017 года. Среди причин, которые вызвали такое решение, депутаты назвали неисполнение бюджета, плохую подготовку к отопительному сезону, срыв сроков по введению проекта «Безопасный город» и принятие невыгодных для страны соглашений.