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Парламент Кыргызстана выразил недоверие правительству

  • 19.04.2018, 9:57

Согласно Конституции, президент страны должен принять решение об отставке правительства.

Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) выразил недоверие правительству республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента государства.

«По итогам голосования Жогорку Кенеш принял постановление о выражении недоверия правительству, за которое проголосовали 102 депутата», — говорится в сообщении.

Против выступили пятеро парламентариев, отмечает «АКИpress», опубликовавшее результаты голосования поименно. Согласно Конституции Кыргызстана, после выражения парламентом недоверия правительству решение о его отставке принимает президент.

17 апреля три фракции парламента Кыргызстана признали неудовлетворительным отчет правительства по итогам 2017 года. Среди причин, которые вызвали такое решение, депутаты назвали неисполнение бюджета, плохую подготовку к отопительному сезону, срыв сроков по введению проекта «Безопасный город» и принятие невыгодных для страны соглашений.


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