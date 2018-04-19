Пять реальных достопримечательностей из мультфильмов Disney 19.04.2018, 11:26

Действие многих анимационных фильмов происходит в реально существующих уголках планеты.

Сайт vokrugsveta.ru рассказывает о пяти достопримечательностях, вдохновивших аниматоров при создании знаменитых мультфильмов.

Национальный парк горилл в Уганде («Тарзан»)

Во время работы над «Тарзаном» съемочная группа посещала один из национальных парков горилл в Уганде. Аниматоры наблюдали за семейством из 13-ти горилл, живущих в естественной среде. Именно они и стали прообразом для создания многочисленных скетчей персонажей. Члены экспедиции сделали множество фотографий африканской флоры и фауны, чтобы фоновые изображения мультфильма получились максимально достоверными.

Замок Шамбор («Красавица и Чудовище»)

Создавая заколдованный замок Чудовища, аниматоры вдохновлялись архитектурными ансамблями долины Луары, и особенно — величественным замком Шамбор. Этот великолепный дворец, спроектированный по заказу Франциска Первого — образец архитектуры эпохи Ренессанса и одна из визитных карточек Франции. Аниматоры Disney не только позаимствовали у реального замка цветовую гамму (красно-кирпичный цвет башен и цвет слоновой кости фасада), но и передали таинственную атмосферу этого сооружения. Кроме того, замок Чудовища и реально существующий Шамбор роднит бесчисленное множество комнпат: помните экскурсию, во время которой Белль попала в запретное крыло дворца и увидела волшебную розу? А в замке Франциска Первого насчитывается в общей сложности более 440 помещений, расположенных на трех этажах.

Скульптура Питера Пэна в Лондоне («Питер Пэн»)

Недалеко от Кенингстонского дворца в живописном парке расположена скульптура Питера Пэна — персонажа, созданного писателем Джеймсом Барри и вдохновившего Уолта Диснея на создание классического мультфильма. Памятник Питеру Пэну был установлен 1 мая 1912 года. В работе над ним принимал участие лично Джеймс Барри. Статуя быстро стала известной, и ее копии появились в Бельгии, Австралии и других странах.

В мультфильме «Питер Пэн», созданном студией Disney в 1953 году, также можно увидеть многие достопримечательности Лондона. Среди них – Биг-Бен, Тауэр и легендарные красные автобусы.

Эйфелева башня в Париже («Рататуй»)

В сцене, где Реми любуется видом, открывающимся с одной из крыш, у зрителей захватывает дух от мерцающих огней башни. Во время создания мультфильма съемочная группа сделала более четырех с половиной тысяч фотографий Парижа — в том числе и знаменитого творения Гюстава Эйфеля. Кстати, не все знают, что уменьшенные копии башен находятся в Копенгагене, Гуанчжоу и нескольких других городах мира.

Кроме Эйфелевой башни в мультфильме также можно заметить и другие достопримечательности Парижа: живописные мосты на набережной Сены, собор Сакре-Кёр и уютные улочки Монмартра.

Камни Калланиш в Шотландии («Храбрая сердцем»)

Анимационный фильм Disney/Pixar «Храбрая сердцем» вдохновлен культурой и традициями средневековой Шотландии. Одной из известнейших достопримечательностей, которую авторы искусно «вплели» в сюжет картины, стали таинственные камни Калланиш. Ансамбль из нескольких вертикально стоящих камней расположен на острове Льюис и является одним из самых посещаемых мест в Шотландии. В анимационном приключении «Храбрая сердцем» Принцессу Мериду приводят к этому памятнику волшебные голубые огоньки.

Художники-аниматоры внимательно изучали не только сооружения, но и национальные костюмы шотландцев. Например, для каждого из представителей кланов, приехавших бороться за руку и сердце Мериды, были придуманы уникальные клетчатые узоры. А в общей сложности художники студии сделали около 350 рисунков листьев, мха и кустов, чтобы передать атмосферу таинственной шотландской природы.