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В Минске заработали 115 бесплатных точек Wi-Fi

  • 19.04.2018, 13:24

Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль.

Сегодня, 19 апреля, в Минске стала доступна бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk. Это 115 общественных точек доступа, установленных компанией «Деловая сеть», пишет tut.by. Притом все делалось без государственной поддержки – это частная инициатива провайдера. Генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко рассказал, что воспользоваться бесплатным доступом в интернет можно было и ранее, только сеть называлась Wi-Fi.BN.BY, что для многих ничего не говорило.

После изучения заграничного опыта все точки объединили в единую сеть под названием Free Wi-Fi Minsk.

Сетью Free Wi-Fi Minsk можно воспользоваться во многих крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях А-100, в ряде больниц, гостиниц, отделений банков.

Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени без ограничений по скорости.


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