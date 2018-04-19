Всех сотрудников ГАИ обеспечат видеорегистраторами 12 19.04.2018, 14:14

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Сейчас видеорегистраторами обеспечивают сотрудников дорожно-патрульной службы.

Об этом корреспонденту Еврорадио рассказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

По его словам, сейчас идет работа по обеспечению видеорегистраторами сотрудников дорожно-патрульной службы. Шуневич говорит, что постоянно проводятся закупки, тендеры, выбираются поставщики. Прежде всего, этой техникой обеспечиваются сотрудники в Минске и областных городах.

Игорь Шуневич говорит, что видеорегистраторы гаишникам нужны прежде всего для того, чтобы снять "все вопросы по поводу правомерности их деятельности". "Будет хорошо видно, кто и как себя вел", — говорит министр. По его словам, видео "будет хорошим доказательством и в суде".