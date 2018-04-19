Алексей Минченок: Журналистов перестанут пускать на любые мероприятия 1 19.04.2018, 15:25

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Алексей Минченок

Фото: «Радыё Свабода»

Поправки к закону особенно отразятся на сайтах зоны .by

Об этом представитель телеканала «Белсат» в Беларуси Алексей Минченок заявил сайту Charter97.org, комментируя поправки в закон о средствах массовой информации, которые сегодня в «палате представителей» приняли в первом чтении:

- Я считаю, что поправки в закон о СМИ приведут к усилению регуляции медийного поля. Что касается нашего телеканала, то мы и сейчас, мягко говоря, не в почете у властей. Изменения, конечно, сделают нашу ситуацию хуже, но она и так непростая.

На мой взгляд, сильно расстроится поправками должны такие интернет-редакции, как tut.by, «Онлайнер» или citydog.by. На «Белсат» же власти и так все время давят. С начала года наших журналистов уже оштрафовали больше, чем на 10 тысяч долларов.

В общем, сегодняшние события не вызвали у меня сильного разочарования. Тем более, у нас не было большой надежды, что эти поправки сегодня не пройдут. Будем жить также, как и до этого, только что в немного других условиях. Наши юристы сейчас анализируют новое законодательство.

«Белсат» не находится в доменной зоне .by, поэтому обязательная идентификация комментаторов нас, к счастью, не коснется. Это скорее почувствуют те сайты, которые находятся в зоне .by, то есть их редакции находятся непосредственно в Беларуси.

Хочу сказать, что мы официально иностранное медиа, которое и так должно получать аккредитацию в Беларуси, которой у нас, к сожалению, нет. Тот факт, что интернет-ресурсы должны будут регистрироваться в качестве СМИ, усложнит работу тому же tut.by или «Онлайнеру».

Сейчас государственные органы воспринимают их журналистов, а со вступлением поправок получат возможность не делать этого. Если они не будут зарегистрированы, то госорганы могут сказать, что «нет, у вас нет регистрации в качестве СМИ, поэтому и журналистов у вас нет». В итоге, журналистов, например, не будем пускать на разные мероприятия: пресс-конференции, брифинги и так далее.