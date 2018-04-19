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Бизнесмен Кнырович частично признал свою вину

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  • 19.04.2018, 15:31
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Александр Кнырович
Фото: onliner.by

Подсудимый заявил, что сам взяток не давал.

Руководитель группы компаний «Сармат» Александр Кнырович, которого вчера начали судить за неуплату налогов и взяточничество, не признал часть вины и не захотел давать показания после опроса свидетелей, сообщает «Радыё Свабода».

19 апреля в процессе над директором и соучредителем компании «СарматТерма-Инжиниринг» и четырьмя ответственными сотрудниками этой компании, прокурор закончила оглашение обвинения, начатое 18 апреля.

На вопрос судьи, признает ли Александр Кнырович себя виновным, он ответил, что «признает частично». Это касается обоих обвинений - в неуплате налогов и взяточничестве.

По обвинению в неуплате налогов Кнырович сказал, что «не согласен с методикой расчетов» и с тем, как следователи определили периоды занижения суммы налогов. Подсудимый допустил, что могла произойти ошибка более чем на 60 тысяч рублей.

Также, по словам Александра Кнырович, у него не было намерения уклоняться от уплаты налогов. Всего, по данным следствия, с 2008 года компания Кнырович не выплатила налогов более чем на 3,3 миллиона белорусских рублей.

Частично признал вину Александр Кнырович и по обвинению во взяточничестве. Он согласился, что давал приказы подчиненному сотруднику компании «СарматТерма-Инжиниринг» Евгению Поповскому о передаче денег определенным лицам, но назвал это «вознаграждением».

Кнырович признал сумму в 14 тысяч рублей, между тем следствие говорит о трех случаях взяток на общую сумму 16 тысяч (первую взятку в 5 тысяч рублей, вторую - 1 тысяча, третью - 10 тысяч рублей и бутылка коньяка).

Подсудимые Владимир Дашкевич, Андрей Кусков и Игорь Максимов признали вину полностью, Евгений Поповский признал вину частично.

«Не признаю, что передавал взятку по сговору», - уточнил свою позицию бывший заместитель директора компании.

При решении вопроса о порядке судебного следствия Александр Кнырович не захотел давать показания после выступления свидетелей, обвиняемых и изучения материалов дела.

Во второй половине 19 апреля суд начнет допрашивать свидетелей в деле.

На мать Кнырович в России была зарегистрирована фирма, которую следствие считает «подставной».


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