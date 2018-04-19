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Министр информации: За стримы в соцсетях надо наказывать

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  • 19.04.2018, 16:29
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Александр Карлюкевич
Фото: БелТА

Cтримы могут приравнять к «незаконному изготовлением продукции СМИ».

Такое мнение высказывает министр информации Александр Карлюкевич в ответ на вопрос корреспондента Еврорадио.

"Я лично поддерживаю эту позицию МВД, но считаю, что в законодательной базе это должно быть более ясно проговорено — здесь нужна более серьезная разработка", — заявил министр информации.

Напомним, 17 сегодня журналистам-фрилансер Константин Жуковский, получил по почте протокол за якобы "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ". Старший участковый инспектор майор милиции Дмитрий Трубнин составил протокол за стрим, который Константин Жуковский устраивал на частном аккаунте в Фейсбуке. Он снимал на видео, как два милиционера проникли во двор общественного активиста Бориса Аникеева.

Напомним, сегодня в Беларуси были приняты поправки в закон о СМИ, уничтожающие свободу слова в Беларуси.


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