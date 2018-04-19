Отец Кныровича: «Неуплаченные налоги»? В стране нет денег 19.04.2018, 19:43

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Александр Кнырович

Отец бизнесмена Александра Кныровича прокомментировал последние новости по делу сына.

Известного бизнесмена, руководителя группы компаний «Сармат» Александра Кныровича обвиняют в неуплате налогов и взяточничестве. Обвинение утверждает, что с 2008 года компания не погасила налогов почти на 3,4 миллиона рублей. 19 апреля Кнырович частично признал вину. Еврорадио обсудило последние новости с отцом бизнесмена.

Станислав Кнырович заседания суда не посещает. В письме накануне сын попросил не ходить первую неделю, не тратить нервы. Мол, будут зачитывать обвинения, ничего больше важного происходить не будет. Отец "следит за новостями в СМИ и занимается делами".

"Предприятие должно жить, поэтому надо поддерживать нормальную рабочую атмосферу. Платить людям зарплаты, выплачивать налоги. Кроме того, каждый месяц надо оплачивать банковские кредиты", — говорит Станислав Францевич.

На заседании 19 апреля Кнырович неожиданно сообщил, что частично признает свою вину. Это касается обоих обвинений — в неуплате налогов и взяточничестве.

"Думаю, были веские доводы. Пока не в курсе", — говорит отец.

Но откуда взялась эта сумма — 3,4 миллиона неуплаченных налогов?

"Я прекрасно понимаю, откуда, — не удивляется Станислав Кнырович. — В стране нет денег. Поэтому, чем больше "неуплаченных налогов" сейчас выставить — тем лучше. Но каждый, кто что-нибудь слышал о хозяйственной деятельности предприятия, понимает: если ты не заплатил хотя бы рубль налогов, то никакой работы нет. Налоговая инспекция арестовывает все счета, пока ты не заплатишь деньги. Поэтому три с лишним миллиона, о которых сейчас идет речь, - это не налоги, а чисто теоретический расчет, вроде нанесенного ущерба. Налоги такого размера быть не могут!"

Надеются ли близкие на то, что бизнесмена выпустят на свободу?

"Надо следить за ходом суда, — говорит отец. — Слушать, даже с какой интонацией зачитывают обвинения. Если, действительно, обяжут заплатить три миллиона, то, понятно: его никто никогда не выпустит. Откуда взять деньги? Можно насчитать три миллиона, можно десять, но завод один. Если завод продать, получится ну миллион, ну два. Продать все? Так ты не продашь! Я знаю людей, которые объявлены банкротами. Они по три-четыре года не могут продать производственное здание. Сегодня это никому не надо. Замкнутый круг".